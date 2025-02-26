Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi bugün Komite Başkanı, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı. Komite, dört raporu onaylayarak, Genel Kurul’a sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Komite ilk olarak, “Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Dairesi Bünyesinde Faaliyet Gösteren Yayla Sulama İşletmelerine Ait Su Motorları ve Kuyuları Hakkında Sayıştay Denetim Raporu”nu ele aldı ve oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak Sayıştay Başkanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak, görüşlerini paylaştı.

“Değirmenlik Belediyesi’nde Mevcut Yasa ve Tüzüklere Uyulup Uyulmadığı Konusunda Sayıştay Denetim Raporu”nu da ele alan Komite, raporu oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul’a sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Sayıştay Başkanlığı ve Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nden yetkililer katılarak, görüşlerini aktardı.

Sayıştay Komitesi, daha sonra “Gönyeli Belediyesi 2007 Mali Yılı Genel Sayıştay Denetim Raporu”nu ele alarak, oy birliği ile onayladı ve Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Sayıştay Başkanlığı ve Gönyeli Alayköy Belediyesi’nden yetkililer katılarak, görüşlerini paylaştı.

Sayıştay Komitesi son olarak, “KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun (GÜÇ-KUR) 1 Temmuz 2023 – 30 Haziran 2024 Mali Yılına İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu”nu da oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul’a sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak Sayıştay Başkanlığı ve KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’ndan yetkililer katılarak, görüşlerini aktardı.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığındaki Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak ve Komite Üyeleri CTP Milletvekili Sami Özuslu ve UBP Milletvekili Ali Pilli katıldı.