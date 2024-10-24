Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na seçilen Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, Zorlu Töre’den görevi devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan Zorlu Töre, yeni başkan seçilen Ziya Öztürkler’e başarılar diledi.

Töre, aslolanın halka hizmet etmekten geçtiğini, kendisinin de bundan sonra bir milletvekili olarak görev yapmaya devam edeceğini, makamların gelip geçici olduğunu söyledi.

Töre, 15 yaşından beri Kıbrıs Türk Halkı’nın davasına inandığını siyasi kimliği olsa da olmasa da bu düşüncelerinden vazgeçmeyeceğini kaydetti.

ÖZTÜRKLER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, Zorlu Töre’nin inandığı dava yolunda büyük hizmetlerde bulunduğunu kaydederek, yaşananın bir bayrak yarışı olduğunu ifade etti.

Öztürkler, partisinin kendi adaylığını takdir etmesi ve Meclis Başkanlığı seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte görevi devraldığını bundan sonra da kaybedecek zamanın olmadığını belirtti.

Milletvekillerinin en önemli görevinin halkın yararına yönelik yasalar çıkarmak olduğunu dile getiren Öztürkler, uzun zamandır komitelerin çalışmadığını vurgulayarak sağduyu çağrısı yaptı.

Öztürkler, en büyük sorumluluklarının kaos ortamının sona erdirilerek Meclis’in bir an önce çalışması olduğunu kaydetti.

Meclis Başkanlığı adaylığı konusunda şahsına duyduğu güven nedeniyle Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile tüm UBP, DP ve YDP milletvekili arkadaşlarına teşekkürü borç bildiğini ifade eden Öztürkler, “Yeni dönemde el ele, ülkemizin güzel yarınları için çalışamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, toplumun ihtiyaçlarına yönelik ortaya konacak yasalarla birlikte Meclis’in sağduyulu iyi ve güzel çalışacağı bir döneme girmek istediklerini belirtti.

Ziya Öztürkler, Meclis Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 26 kabul, 23 ret oyu alarak Meclis Başkanlığı’na seçilmişti.