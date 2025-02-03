Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

CTP Milletvekilleri, Kıbrıs sorunu ve asgari ücret konusunda konuşma yaparak, görüşlerini aktardı.

-Toros

CTP Milletvekili Fikri Toros, “Bölgesel Gelişmeler Çerçevesinde Liderler Arası Diyalog Süreci” konusunda konuştu.

Bölgede yaşanan gelişmelere değinerek iki önemli olaya işaret eden Toros, bunlardan birinin KKTC ve Türkiye’nin dışlandığı bir dönemde beşinci bölgede sondaj çalışmaları olduğunu, sondaj faaliyetinin başlamasının önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs ile ABD arasında imzalanan bir anlaşmayla ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah satışı yasağını kaldırdığını söyleyen Toros, ABD’nin Güney'de askeri varlığını güçlendirdiğini belirtti.

Bu gelişmeler hepimiz çok yakından ilgilendiriyor.” diyen Toros, Kıbrıs sorununun çözümlenmesinin her zamankinden daha ivedi bir hal aldığını, Kıbrıs sorunu çözümlenmeden Doğu Akdeniz yeniden şekillenirken, bölgesel enerji ve yetki alanları belirlenirken Türkiye ve KKTC’nin denkleme giremeyeceğini savundu.

Bu noktada, gayriresmi konferansın önemine işaret eden Toros, yeni strateji ve pozisyonlar noktasında yarar taşıdığını belirtti.

Toros, Suriye’deki gelişmelerden sonra ABD’nin bölge genelinde Rusya ve Çin’in bölgedeki etkisini bastırmaya karar verdiğini, ittifak kurma hedefi taşıdığını, bu hedefin bir amacının da Kıbrıs’ta ve bölge ülkelerde Rusya ve Çin’in etkisini ve gücünü azaltmak olduğunu söyledi.

Toros, bu durumun soruna yeni boyut getirdiğini, çözümü daha karmaşık hale getirdiğini dile getirdi.

Toros, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Siyasi İşler Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun görevlendirilmesinin tüm tarafların ciddiyetle dikkate alması gereken bir detay olduğunu dile getirdi.

-Şahali

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “Şu Asgari Ücret Konusu” konulu konuşmasının başlangıcında konuşmasına ve sorularına verecek biri bulunmadığını dile getirdi.

Asgari ücret belirlenirken, insan faktörünün göz önünde bulundurulmadığını savunan Şahali, asgari ücretin yasadaki tanımını okudu.

Şahali, yasadaki tanımda ‘geçerli fiyatlar üzerinden karşılayabilecek düzeyde olmasını’ içerdiğini söyleyerek, hayat pahalılığının geçerli fiyatların birleşiminden oluştuğunu ifade etti.

Hayat pahalılığı ve vergi matrahları ile ilgili yasaların hayata geçmediğini söyleyen Şahali, bu nedenle yasa gücünde kararname çıkarıldığını belirtti.

Ekonomik krizin en çok asgari ücretlilerin hayatını olumsuz etkilediğini kaydeden Şahali, geçen yıl hayat pahalılığının üç kez yansıtıldığını, bu uygulamanın asgari ücret için geçerli olacağının belirtildiğini, nisan ve ağustosta hayat pahalılığın asgari ücrete yansıtıldığını ancak son asgari ücrete bunun yansıtılmadığını söyledi.

Şahali, maaş desteği konusunda da “ırkçı bir yaklaşım” sergilendiğini iddia etti.

Hükümete eleştirilerde bulunan Şahali, hükümetin insan faktörünü önemsemediğini, hukuki altyapıya zarar verdiğini savundu.

İşletmelerin zamlarla maddi durumlarını koruduğunu dile getiren Şahali, asgari ücretlilerin ise hayat pahalılığı altında kalan asgari ücret nedeniyle “yokluğa mahkum bırakıldığını” ileri sürdü.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, çalışma hayatından gelen bir kişi ve şirket yöneticisi olduğunu, özel sektörde hem çalışan hem de işveren olarak çalıştığını belirtti.

Gardiyanoğlu, asgari ücret masasına başkanlık edenleri sayarak, daha önce de müsteşarlar başkanlığında toplanıldığını kaydetti.

Asgari ücret rakamlarına değinen Gardiyanoğlu, iş hayatına tutunma ile ilgili sıkıntılar bulunduğunu, küçük esnafın kendisine asgari ücretle ilgili “artırmayın hayat daha pahalı olmasın” şeklinde görüş belirttiğini söyledi.

Gardiyanoğlu, asgari ücretin temmuz ayında tekrar belirleneceğini, piyasanın denetleneceğini belirtti.

İstihdamı Destekleme Merkezi’nin verdiği primlere işaret eden Gardiyanoğlu, yaklaşık 20 bin KKTC vatandaşının asgari ücret aldığını söyledi.

İşçiye desteklerin, işçilerin banka hesabına yatırılacağını dile getiren Gardiyanoğlu, prim desteğinin sona ermesinin ardından işsizlik oranlarında artışın önlenmesi noktasında destek için çalışma yaptıklarını belirtti.

Gardiyanoğlu, hükümetin asgari ücret konusunu kesip atmadığını, çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Soru üzerine, Müteahhitlere Birliği ile Lapta Huzurevi konusunda yapılan anlaşmaya değinerek, açılış tarihi belirlendiğini söyleyen Gardiyanoğlu, ancak bir çivi çakılmadığını söyledi.

Lapta Huzurevi’nde 2025’in ikinci yarısında ihale sürecinin başlayacağını dile getiren Gardiyanoğlu, Lapta Huzurevi’nin Kalkanlı’ya taşımak istediklerini ancak orada kalanların buna karşı çıktığını, şirketle sözleşmenin yıl sonu sona ereceğini, hukukçularla sözleşme iptali konusunu yeniden görüşebileceklerini belirtti.