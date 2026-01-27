Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak onaya sunuşlar yapıldı.

UBP grubu adına Grup Başkan Vekili Ahmet Savaşan ve CTP Grubu adına Grup Başkan Vekili Erkut Şahali’nin önerisiyle “Kamu çalışanlarının maaşı arasında oluşan makasın daraltılması ve bu düzenlemelerden dolayı oluşacak kaynağın değerlendirilmesi amacıyla geçici ve özel komite kurulmasına ilişkin tezkere” okundu. Tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, Danışma Kurulu’nun maaşlar arasındaki dengenin sağlanmasına ilişkin geçici ve özel komitenin üye sayısını belirleyen kararı da okundu. Yedi üyeli komitede, 2 UBP’den, 2 CTP’den, 1 DP’den, 1 YDP’den ve 1 bağımsız milletvekili yer almasına ilişkin karar oy birliği ile kabul edildi.

Ardından güncel konuşmalara geçildi.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali konuşmasında, dün mahkemedeki geçersiz diploma davasında, Meclis Başkanı hakkında bir iddianın gündeme geldiğini hatırlattı.

Bu konunun yeminli şehadette dile getirildiğine işaret eden Şahali, bu tanığın Başsavcılığın tanığı olduğunu söyledi. Bu iddianın sıradan bir iftiranın ötesinde olduğunu söyleyen Şahali, “Üzerinde fazlasıyla durmayı hak eder” dedi.

Bu iddiaya karşılık Ziya Öztürkler’in polise şikayette başvuruda bulunup, bulunmadığını soran Şahali, “Mahkeme huzurunda dile gelmiş bu iddia yaşanmakta ve yaşanacak olaylarla ilgili olarak daha pek çok ismin kamuoyunda tartışılmasına neden olacaktır” diye konuştu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı’nın, Cumhurbaşkanı’na vekaletine ettiğine de dikkat çeken Şahali, Öztürkler’in masumiyet karinesi saygı duyduklarını ancak yargı huzurunda Başsavcılığın tanığı durumunda bir kişinin ortaya attığı iddianın makul şüphe olduğunu kaydetti.

Makul şüpheden ari bir Meclis Başkanına ihtiyaç olduğunu dile getiren Şahali, Öztürkler’in bulunduğu görevden çekilmek gibi bir sorumluluğu olduğu görüşünü belirti. Şahali, bu konuda sağduyu ile hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Memlekette sorunlar yaşandığını ve bunların Meclis’te dile getirilmesi gerektiğini söyleyen Şahali, bu oturumu yönetecek kişinin şüpheden ari olması gerektiğini yineledi.

Bu şüphe, kuşku dağılmadan Öztürkler’in yönettiği oturumları kabul edemeyeceklerini söyleyen Şahali, bu konuda tedbir almak gerektiğinidile getirerek, hassasiyet gösterilmesini temenni etti.

-Öztürkler

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ise, avukatına gerekli yetkilendirmeyi verdiğini ve mesnetsiz iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Davanın iki yıldır görüşüldüğünü dile getiren Öztürkler, ana sanıkla ilgili tahkikatların tamamlandığını belirtti. İlgili kişinin 15 yıl ceza aldığını ve yüzlerce davadan mahkûm edildiğini söyleyen Öztürkler, “Bu kişinin itibarı ile mi hareket edeceğiz?” sorusunu sordu.

Bu ülkenin hukuk devleti olduğunu söyleyen Öztürkler, “Benim şahsıma suç isnadı yapıldı da ben mi bilmiyorum?” sorusunu sordu. Tarafına suç isnadı gönderilmediğini dile getiren Meclis Başkanı Öztürkler, “Eğer ben bir hata yapmışsam, ihmalim varsa gereklerini yerine getirmeye hazırım ama ben hiçbir yanlış yapmadım. İlgili dairenin müdürüyken yasanın verdiği yetkiler dışında hiçbir hareket yapmadım” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’ni zor duruma düşürecek hiçbir harekette bulunmadığını yineleyen Öztürkler, “47 yaşındayım bugüne kadar tarafıma yöneltilmiş suç isnadı ve dava olmadı” dedi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya ise yerinden söz aldı ve Öztürkler hakkında geçmişte gündeme getirilen bazı iddiaları sıralayarak, “İntihal yaptınız mı?” sorusunu sordu. Öztürkler ise, “Yapmadım” dedi.

Konuşmasına devam eden Öztürkler, doktora eğitimini 2017’de tamamladığını kaydederek, bahsedilen uydurma yayınların 2020 ve 2021 yılına ait olduğunu söyledi. Bu yayınların orijinal yayınları olmadığını ve isminin kullanıldığını dile getiren Öztürkler, olay ortaya çıktıktan sonra ilgili dergiye itirazların yapıldığını ve yayınların kaldırıldığını anlattı.

Bu sırada Öztürkler ile Derya arasında karşılıklı tartışma yaşandı.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, Şahali’nin, Öztürkler hakkında uzun bir konuşma yaptığını belirterek, Şahali’nin, UBP’li vekillerle ilgili de söylemlerde bulunduğunu kaydetti. Berova, Öztürkler’in yalnızlaştırıldığını ve üzerine saldırı operasyonu yapıldığını söyledi.

Geçen hafta cuma günü Vergi Dairesi’nde yapılan grevle ilgili konuşan Berova, Maliye Bakanlığı döneminde Vergi Dairesi’nin mükemmel çalışma yürüterek, saha çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Berova, vergi gelirleri rakamlarının arttığına da dikkat çekti.

Yıllardır Vergi Dairelerinde ihmallerden kaynaklanan fiziksel sıkıntıların farkında olduklarını dile getiren Berova, yeni bina çalışmalarını başlattıklarını belirtti. Berova, sendikanın vergi affının son günü grev yapmasını anlamlı bulduğunu söyledi.

Polisin araştırma ve soruşturmasına hükümet olarak müdahale etmediklerini vurgulayan Berova, mahkeme sürecinde söylenenlerin polis tarafından araştırılacağını ve suç isnadı oluşturabilecek husus ortaya çıkarsa bunun değerlendirmesinin farklı olacağını kaydetti. Pek çok vekil hakkında bir takım şeyler söylenebileceğini belirten Bakan Berova, konuşmalara çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali yeniden söz alarak, Öztürkler’e hitap etti ve “Biz sizin itibarınız ile mahkemede şehadet veren kişinin itibarını aynı teraziye koyup da tartmaya çalışmadık” dedi ve bu iddiaların Başsavcılığın girişimiyle ortaya çıktığını kaydetti.

Şahali, Meclis Başkanı’nın adının geçtiği davanın karmaşık bir dava olduğunu da söyledi.

Şahali, “Hakkınızda isnat olup, olmadığına bakmaksızın bu konuda tedbir almanız lazım. Oradaki varlığınız bu mesaiyi gölgelemektedir” dedi.

-Talat

CTP Milletvekili Ongun Talat ise, Başbakanın dün Meclis’teki açıklamalarından rahatsız olduklarını dile getirerek, “Siz bundan rahatsız olmuyor musunuz? Halkla bütün bağlantınızı kayıp mı ettiniz mi?” diye sordu. Talat, insanların, her gün feryat, figan ettiğini, memlekette yaşamak istemediğini söylediğini iddia etti.

“Siz böyle rahat rahat konuşacaksınız ve biz çıldırmayacağız. Nedir beklediğiniz bizden, insanız biz” diyen Talat, bazı ifadelerden rahatsız olunmasını eleştirdi, “Hem yaparsınız, hem de yüzünüze vurulduğunda gücenirsiniz, ‘gücengeç’ milletvekilleri topluluğu haline geldiniz” diye konuştu.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı ile ilgili soruşturmaya değinen Talat, Maliye Bakanı’nın bütçe açılışı ve kapanışında pembe tablo çizdiği eleştirisinde bulunarak, siyasi sorumluluk kavramının yok edildiğini ifade etti. Talat, Başbakan’ın açıklamasına, Yüksek Mahkeme’nin cevap vermek zorunda kaldığını da belirtti.

Maliye Bakanına yönelik eleştirilerini sürdüren Talat, “Borcu, borçla nasıl kapattınız, onu anlatın” dedi. Meclis Başkanı’na seslenerek, “ 'Masumum ama makam zeval görmesin' deyin en başta ben sizi alkışlarım” diyen Ongun Talat, söz konusu iddiaya ilişkin şikayeti şahsen Meclis Başkanı’nın yapması gerektiğini söyledi.

Bu davalarda siyasi bağlantı olduğunu ifade eden Talat, “Kelimeler anlamını yitirdi” dedi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, Ongun Talat’a yanıt verdi. Talat’ın, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı ile ilgili kendisini siyasi sorumluluk almamakla suçladığını söyleyen Berova, söz konusu davanın devam ettiğini ve kesinleşmiş bir husus olmadığını kaydederek, masumiyet karinesinin geçerli olduğunu belirtti.

“Ama Sayın Ongun Talat’ın muhterem babasının Başbakan olduğu dönem içerisinde, dönemin en önemli bürokratlarından bir tanesi mahkemeye çıkarılmıştır, suçluluğu kanıtlanmıştır ve ceza almıştır” diyen Berova, “Ne siyasi sorumluluk almıştır?” sorusunu sordu. Bu sırada karşılıklı sesler yükseldi.

Başbakan’ın her konuşmasında, yargının bağımsızlığı, polisin araştırmayla ilgili özgürlüğü ve savcılığın çalışmasına müdahil olmadıklarını söylediğini ifade eden Berova, maksadını aşacak şekilde yorumu doğru bulmadığını belirtti.

2024 yılından 2025 yılının sonuna kadar geçen sürede bütçe açığı seviyesinin korunduğunu, 2026 yılında bütçe açığının daralmasıyla ilgili öngörüleri olduğunu dile getiren Berova, rakamsal olarak pek çok alanda artıya geçiş söz konusu olduğunu ifade etti.

“Tünelin ucunda ışık vardır, biz bazıları gibi tünelin ucunda ışık yoktur noktasına hiç gelmedik” diyen Bakan Berova, hakaret ederek, konuşma yapılmasını kınadığını söyledi.