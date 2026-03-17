Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer veriliyor.

Milletvekilleri, ekonomi ve sağlık konularında konuşma yaptı.

-Barçın

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “Ekonomiyi Yönetemeyenler Şimdi de HP Ödeneğine Göz Dikti” konulu güncel konuşma yaptı.

Barçın, hükümetin, ekonomik tedbirler adı altında hayat pahalılığına "el atmaya" çalıştığını savundu. Barçın, hükümeti, "savaşı bahane edip ekonomik tedbirler alacağını söyleyip almamakla" suçlayarak, hükümetin, ekonomik tedbirleri almadığını söyledi.

Bakanlar Kurulu’nun bütçede yüzde 10 tasarruf yapılacak kararı aldığını ancak bunun Başbakan ve Bakanlar Kurulu’na uygulanmadığını bütçe üzerinden rakamlarla anlatan Barçın, Maliye Bakanının bu ödeneklerin nasıl kullanıldığını anlatmasını istedi.

Barçın, Maliye Bakanlığından, hane halkı yardım kaleminden, sosyal medyadaki sahte profil sahiplerine 50 bin TL’lik çekler verildiğini iddia ederek, eleştiri ve suçlamalarda bulundu, yasa dışı hizmet alımları yapıldığını savundu.

Bakanlar Kurulu’nun tasarruf açıkladığını ancak Vakıflar İdaresi’nde istihdam için münhaller açıklandığını savunan Barçın, “Tasarruf bu mu” diye sordu.

Barçın, hayat pahalılığından da tasarruf yapılmak istendiğini ancak Bakanlar Kurulu’nda tasarruf olmadığını belirtti, iddialarına karşılık Maliye Bakanının salonda olmamasını ve cevap vermemesini eleştirdi.

-Besim

CTP Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim de, “Bu Düzen Halkı Eziyor” konulu güncel konuşma yaptı.

Besim, ekonomik krizler altında halkın ezilemeyeceğini, kriz anında devletin göstereceği refleksin halk için önemli olduğunu söyledi.

Savaş dolayısıyla ilaçlara erişimin de zorlaşabileceğini ancak halk açısından bunun çok önemli olduğunu belirten Besim, hastaların bundan etkilenmemesi gerektiğini kaydetti.

İlaç tedarik zincirlerinde sıkıntı yaşanmaması adına gereken devlet refleksinin gösterilmesini gerektiğini ifade eden Besim, ilaca ulaşım riski bulunduğunu, o yüzden gereken adımların hızlı bir şekilde atılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Sağlık Bakanlığının bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamasının halk sağlığı açısından önem taşıdığını belirten Besim, daralan ekonomide, artan sağlık ücretleri çerçevesinde devletin sağlık sisteminin güçlendirilmesinin halk açısından önemine vurgu yaptı.

Besim, tedarik zincirlerinin elden geçirilmesi gerektiğini, denetimin şart olduğunu belirtti. Gıdaya ulaşımın da büyük önem taşıdığını ifade eden Besim, üreticinin desteklenmesi ve piyasanın fırsatçılara karşı denetlenmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede tasarruf önlemlerinin ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Besim, enerjiye, gıdaya, sağlığa ulaşamayan insanlara yardım edilmesini istedi, hükümeti, eşit ve adil olmaya çağırdı.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, Besim’e konuşmasından ötürü teşekkür ederek, iddia edildiği gibi “ihalesiz ilaç alımı yapmadıklarını” belirterek, “doğrudan alımın da İhale Yasasına uygun olduğunu” söyledi.

Dinçyürek, piyasada aktif yetmişe yakın ecza deposu olduğunu, Merkezi İhale Komisyonu (MİK) tarafından da uygun yöntemle bunlardan teklifler alındığını, ona göre de 2025 yılı içinde doğrudan alım yöntemiyle alım yapıldığını anlattı.

Dinçyürek, bu yıl da bu doğrultuda çalışılacağını, doğrudan alımlarla ilgili de yasaya uygun olup olmadığı konusunda araştırma yaptıklarını söyledi.

İhalesiz usule uygun olmayan alım yapılmadığı bilgisini aldığını ancak bu bilgiyi yazılı da talep ettiğini anlatan Dinçyürek, bazen beklenmeyen talepler geldiğini, ona göre de gerekli adımları attıklarını, ancak MİK üzerinden ihalelerin yasalara uygun yapıldığını, sonuçları da paylaşacaklarını kaydetti.

Dinçyürek, randevu sisteminin aynı şekilde devam ettiğini, 1101 numaralı telefonda personel sayısının artırıldığını, yaş ayrımı yaptıklarını anlattı, dijital randevu sisteminin önemli bir hizmet olduğunu, mevcut sistemi kaldırmadan bunu sunduklarını, halka daha hızlı hizmeti amaçladıklarını vurguladı.

Halkın e-devlet projesine kaydolup randevularını çok daha kolay alabileceğine işaret eden Dinçyürek, e-devlet şifrelerine daha kolay ulaşılması adına da adımlar atılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, milletvekillerinin sorularını da yanıtlayarak, Sağlık Bakanlığı olarak randevu sistemine e-devleti ekledikten sonra şifre almalarla çok büyük artış olduğunu, ancak bu randevuların telefon üzerinden de alınabileceğini, şifre alımını kolaylaştırmak için de İçişleri Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Dinçyürek, amaçlarının halka daha iyi hizmet vermek olduğunu belirterek, hekimlerin de sağlık personelinin de hastalara en iyi performansla en iyi hizmeti vermesi için gereken denetim ve yatırımları yapmak için çalıştıklarını söyledi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, Barçın’a cevap vererek, geçen bütçede yüzde 10 tasarrufa uymadıkları hatta artış olduğu konusundaki eleştirilerinin doğru olduğunu, bunu burada konuştuklarını ancak bu yıl böyle olmayacağını, maliyede sürdürebilirlik adına tasarruflarda hiçbir açık olmayacağını, tasarruf kararının uygulanacağını söyledi.

Berova, üst makamlara harcırah ödenmeyeceğini, talep gelse de ödeme yapılmayacağını, siyasi memurlara da yurt dışı gezilerde harcırah verilmeyeceğini kaydetti.

Çok hızlı ve ağır bir sürecin içinden geçildiğini ifade eden Berova, Maliyede atılacak adımları tüm paydaşlarla ele alarak, kararlar ürettiklerini anlattı. Berova, tüm dünyayı etkisine alan tedarik sıkıntısının da yaşanabileceğini söyleyerek, Türkiye’nin desteği ile KKTC’nin bu konuda sıkıntı çekmeyeceğine inanç belirtti.

Sorular üzerine Berova, sürdürülebilir bir ekonomi için gereken adımları atma kararlılığında olduklarını da söyledi. Berova, sahte profillere ödeme yapılması gibi bir durumun da “asla ve asla” mümkün olmadığını belirtti.

-Şahiner

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner de, “Küresel Gerginlik Işığında Enerji Piyasası ve Ülkeye Olası Ekonomik Etkileri” konulu güncel konuşma yaptı.

Şahiner, savaşın, sivillerin ağır kaybına vesile olduğunu belirterek, ekonomilerin de buna hazırlıksız yakalandığını, özellikle ülkede de bunun böyle olduğunu, ileriki günlerde akaryakıtta yine artış olacağını söyledi.

Şahiner, “bu Çarşamba fahiş bir zam yine kapıda” görüşünü ifade ederek, dünya petrol fiyatlarına yönelik rakamlar verdi, maliyenin ülkeyi yönetemediğini, hükümetin de maliyeyi "büyük bir borç faizine soktuğunu" savundu.

“Daha ne kadar borçlanılacağını” soran Şahiner, borç faizlerinin daha da artacağına işaret etti, maliyenin savaşı fırsat olarak kullanmaması gerektiğini söyledi ve uyarılarda bulundu.

Akaryakıt krizlerinden etkilenmemek adına stok yapmanın önemli olduğunu, tedarikte sıkıntı yaşanabileceğini, o yüzden depolama kapasitesinin artırılması gerektiğini, halkın bu şekilde korunabileceğini veya devletin gelir kaybı yaşamayacağını belirten Şahiner, akaryakıttaki kayba işaret etti ve gereken önlemlerin alınması gerekliliğine vurgu yaptı.

Şahiner, gereken önlemler alınmazsa kaybın daha da büyüyeceğine işaret ederek, elektrik fiyatlarında da artış yaşanacağını, yüzde 30 zammın "kapıda gibi göründüğünü" söyledi.

Yenilenebilir enerjiye yatırımın gerekliliğine işaret eden Şahiner, bu konuda özel şirketlere izinler verileceğine, hane halklarına gereken izinlerin verilmesinin ekonomiye daha büyük fayda sağlayacağına vurgu yaptı.