Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda fiber optik altyapı protokolü görüşmeleri sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 18.15’te toplandı.

Genel Kurul gündeminde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan, KKTC fiber optik altyapısının geliştirilmesini ve fiber optik kablolar üzerinden sunulan hizmetlerin haneler ile işletmelere ulaştırılmasını öngören iş birliği protokolünün onaylanmasına ilişkin yasa tasarısı yer aldı.

Milletvekilleri, söz konusu protokolü uzun süren oturumda ele aldı. Fiber optik altyapı düzenlemesine ilişkin görüşmelerin sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

Yasa tasarısına ilişkin değerlendirme ve oylama sürecinin ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.