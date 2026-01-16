Medya Etik Kurulu basın kuruluşu Kıbrıs Türk Haber’e, gazetecilik meslek ilkeleri doğrultusunda kaynak gösterme sorumluluğuna riayet etmeye çağrısı yaptı.

Medya Etik Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Candan Mert'in başvurusu doğrultusunda, Kıbrıs Türk Haber'in 14 Ocak tarihli yayınına dair bir inceleme gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, değerlendirme sonucunda, Kıbrıs Gazetesi’nde 13 Ocak'ta Candan Mert’in imzasıyla yayımlanan “İntikam değil, adalet istiyoruz” başlıklı özel haberin, herhangi bir kaynak gösterilmeden ve yazarın iznine başvurulmaksızın Kıbrıs Türk Haber’in hem internet sitesinde hem de 14 Ocak tarihli ön sayfa tasarımında yayımlandığının tespit edildiği kaydedildi.

İnternet Gazeteciliği Deklarasyonu’nun 3. maddesine dikkat çekilen açıklamada, “başka bir medya kuruluşundan alınarak yayımlanan haberlerde kaynağın belirtilmesi ve medya kuruluşunun kendi imkânlarıyla ürettiği özel haberlerin tamamının kullanılmayıp haberi üreten medya kuruluşuna link verilmesini” esas olarak nitelendirildiği hatırlatıldı.

“Kıbrıs Türk Haber’in haberi kaynaksız ve imzasız biçimde yayımlaması, hem haberin asıl sahibinin emeğine saygısızlık teşkil etmekte, hem de medya etiği açısından ihlal oluşturmaktadır.” ifadelerine yer verilen açıklamada, Kıbrıs Türk Haber, gazetecilik meslek ilkeleri doğrultusunda kaynak gösterme sorumluluğuna riayet etmeye ve başkalarının emeğini gözeten ve etik yayıncılığı esas alan bir yayın anlayışını benimsemeye davet edildi.