Avusturya’nın başkenti Viyana’da 12-14 Ocak tarihleri arasında yapılan Türk Haftası kapsamındaki toplantı ve etkinliklerde KKTC’yi Budapeşte Temsilcisi Çağrı Kalfaoğlu ve Üçüncü Sekreter Batuhan Beyatlı temsil etti.

Türk Haftası kapsamında düzenlenen 3. Diaspora Kapasite Geliştirme Eğitim Programı’na ise Avrupa Kıbrıs Türk Öğrenci Federasyonu’nu temsilen Yasemin Uludağ, Umut Cihanlı, Altar Aral Turhan; Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği’ni temsilen de Doğuş Ertoprak katılarak, konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi’nde yapılan Türk Haftası, Türk dünyasının kültürel mirasının tanıtılması ve küresel düzeyde etkileşiminin güçlendirilmesi amacıyla düzenlendi.

Programda, Viyana merkezli uluslararası kuruluşların temsilcileri, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye ve Gözlemci Devletleri’nin diplomatik misyonları ile Türk diasporası temsilcilerini bir araya getiren çeşitli etkinlik ve toplantıların yer aldığı kaydedildi.

Hafta kapsamında 14 Ocak’ta düzenlenen 3. Diaspora Kapasite Geliştirme Eğitim Programı’na TDT Üye ve Gözlemci Devletleri’nin resmi diaspora kurumları ile diaspora sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Türk Haftası’nın Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen bir resepsiyonla sona erdiği ve ilgili resepsiyonda Devlet Sanatçısı Rüya Taner’in bir piyano resitali sunduğu da belirtildi.