Medya Etik Kurulu, medya kuruluşlarının kaçak oldukları gerekçesiyle tutuklu bulunan kişilerin fotoğraflarını yayımlayarak kişilerin anayasal hakkını ihlal ettiğini belirtti.

Kurul, medya organlarının, kaçak, göçmen ve mülteci gibi unsurlar içeren durumlarda insan onurunu rencide etmeyecek bir yayın anlayışı benimsemesi gerektiğini vurguladı.

Medya Etik Kurulu yazılı açıklamasında bazı medya kuruluşları tarafından, kaçak oldukları gerekçesiyle tutuklu bulunan bireylerin açık ismi ile birlikte fotoğrafının yayımlandığına dikkat çekildi.

Söz konusu yayımların, gazetecilik etiği, insan hakları ve anayasal güvenceler açısından sorunlar teşkil ettiği kaydedilen açıklamada, “suçluluğu yasaya uygun olarak ispat edilinceye kadar suçsuzdur” ifadesinin evrensel bir hukuk ilkesi olduğunu belirtti.

Henüz yargı süreci tamamlanmamış bireylerin suçlu gibi lanse edilmesinin, anayasal hakların ihlali anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, bu gibi durumların “bireylerin onurunu ve güvenliğini de tehlikeye attığı ifade edildi.