Medya Etik Kurulu basına haber değeri taşıyan olaylar aktarılırken çocukların yüzleri isimleri ve özel bilgilerini ifşa etmeme çağrısını yineleyerek; yayınlanan görsellerin çocuğun geleceğini etkileyebileceği ve ruhsal izler bırakabileceği uyarısında bulundu.

Yazılı açıklamasında sosyal medya kullanıcılarına da çağrıda bulunan Kurul, “Lütfen iyi niyetli bile olsa, çocukların fotoğraflarını paylaşmayın! "Paylaşarak sevince ortak olma" isteği, bazen çocuğun mahremiyetine ve psikolojik güvenliğine zarar verebilir. Bu fotoğrafların yaygınlaşması, ilerleyen yıllarda çocuğun sosyal hayatını olumsuz etkileyebilir, O’nu travmatize edebilir.” dedi.

Medya Etik Kurulu önceki gece İskele bölgesinde kaybolan çocuğun bulunmasının ardından çekilen yüzünün de görüldüğü fotoğraflarının hem geleneksel medyada hem de sosyal medya platformlarında yaygın bir şekilde paylaşılmasının hem çocuk hakları hem de medya etiği açısından ciddi ihlaller içerdiğini vurguladı.