Siyasi arenada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mehmet Hasgüler, siyaset sahnesine döndü ve YDP Genel Başkanlığı Başdanışmanlığı görevine getirildi.

Prof Dr. Mehmet Hasgüler YDP nin bir kitle partisi olduğunu ve bu partinin önümüzdeki dönemde Kıbrıs Türk Siyasetinde önemli roller üstleneceğinin kesin olduğunu söyledi. Hasgüler sözlerine şöyle devam etti;”YDP Genel Başkanı Sayın Arıklı ile yıllar öncesine dayanan bir dostluğumuz var. Başkan beni aradı ve özellikle dış politikada fikir ve tecrübeme ihtiyacı olduğunu söyledi. Memnuniyetle kabul ettim. Faydalı olacağıma inanıyorum” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ise yaptığı açıklamada Mehmet Hastürer’in önemli bir fikir ve aksiyon adamı olduğunu, entellektüel birikimi ile YDP ye katkı sağlayacağını ifade ederek; “Hasgülere aramıza hoşgeldin” dedi.