Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıslı Türklerin adadaki İngiliz üsleriyle ilgili söz hakkını “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüş” ve “Türkiye’nin 'Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıması” şartına bağlayan ifadelerine tepki gösterdi.

Meclis'ten verilen bilgiye göre Öztürkler Gündem Kıbrıs’ta Bahar Sancar’ın programına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bu yaklaşımın Kıbrıslı Türklerin iradesini yok saydığını belirten Öztürkler, Hristodulidis’in her güne yeni hayalle uyandığını ve buna kendisinin de inandığını söyledi. Öztürkler, Rum liderin hayalperest bir tutum sergilediğini, bu yaklaşımın Türk tarafında karşılığının olmadığını dile getirdi.

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun Fransa ile gerçekleştirdiği askeri tatbikat, Yunan askerlerinin adadaki varlığı ve İsrail ile yapılan ikili anlaşmaların bölgede yeni bir gerilim hattı oluşturduğunu söyleyen Öztürkler, bu adımların Rum halkını dahi tedirgin ettiğini ifade etti.

Rum yönetiminin kendi vatandaşlarını büyük bir tehlikeye attığını vurgulayan Öztürkler, Kıbrıs Türk tarafının ise Türkiye’nin güvencesi altında olduğunu hatırlattı.

Öztürkler, Rum tarafının attığı adımların bölgede barışa hizmet etmediğini, aksine yeni bir gerginlik ortamı yarattığını dile getirdi.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin Türkiye’nin garantörlüğü sayesinde sağlandığını belirterek, bu güvencenin uluslararası hukukta da karşılığı olduğunu söyledi.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Savunma Komisyonu’nun Hulusi Akar başkanlığında adada bulunması, verilen güvenlik mesajlarını daha da güçlendirdi” diyen Öztürkler, dün yapılan görüşmelerde tüm önlemlerin alındığının vurgulandığını hatırlattı. Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının güvenlik endişesi taşımaması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının geleceğe güvenle bakabileceğini belirten Öztürkler, Rum yönetiminin yanlış politikalarının kendi halkını dahi huzursuz ettiğini, buna karşılık Türk tarafının güçlü ve kararlı bir duruş sergilediğini belirtti.