Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile İyilik Gönüllüleri işbirliğine gidiyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi güvencesi temelinde ülkemizin her yerinde, insanların birbirlerine karşılıksız yardım edebilmesi için kurulan İyilik Gönüllüleri, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu’yu makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Çevre temizliği, Gıda yardımı, Sosyal ve diğer yardımlar ile ilgili yürütülen çalışmalar görüşüldü.

TUĞLU: HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ

Başkan Tuğlu, Mehmetçik Büyükkonuk Bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve yaşamlarını iyileştirmek amacıyla Vakıflar İdaresi’nin ‘’ İyilik Gönüllüleri ‘’ projesine her türlü desteği bölgede yaşayan iyilik gönüllüleri ile sağlayacaklarını belirtti.

Bölgede yeni oluşturulacak İyilik Gönüllüleri Projesi’ne kayıt yaptırmak isteyen kişiler başvurularını Mehmetcik Büyükkonuk Belediyesi web https://mbbelediyesi.com/2023/11/25/iyilik-gonulluleri-basvuru-formu/ veya Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halkla İlişkiler birimine yapabilirle