Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin hayata geçirdiği Futbol Akademisi, Mehmetçik çim sahasında yapılan antrenmanla çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2013-2018 doğumlu çocuklara yönelik oluşturulan akademiye ilk etapta 65 çocuk kayıt yaptırdı. Antrenmanlar ise haftada iki gün, alanında yetkin lisanslı antrenörler eşliğinde gerçekleştirecek.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, bölgede ilk kez hayata geçirilen futbol akademisinin sadece spor değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi sunduğunu belirtti.

Ailelerin ve çocukların gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuğlu, gençleri sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırmak amacıyla spora yönelik yatırımların süreceğini vurguladı.

Tuğlu, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nin, gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimini destekleyen sürdürülebilir projelere öncülük etmeye devam edeceğini de kaydetti.