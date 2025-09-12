Meksika'da dün yanıcı madde taşıyan bir tankerin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralananların sayısı 94'e çıktı.

Meksiko Belediye Başkanı Clara Brugada, başkent Meksiko'nun İztapalapa bölgesinde seyir halindeyken devrildikten sonra patlayan tankere ilişkin basına açıklamada bulundu.

Olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını dile getiren Brugada, "Trajik kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi, yaralanan 94 kişiden 22'sinin durumu kritik maalesef." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında, tanker patlamasında yaşamını yitirenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Sheinbaum, kazanın mağdurlarına her türlü desteği sağladıklarını vurgulayarak "Hayatını kaybedenlerin tüm aile üyeleriyle dayanışma içindeyiz. Olayın ivedilikte aydınlatılması için gereken ne ise yapılacak." dedi.

Patlamanın etkisiyle yaklaşık 30 araç alev almış ve bölgeyi yoğun duman kaplamıştı.