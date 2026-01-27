Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Başbakanın çalışanlar ve sendikaların taleplerine kulak vererek sunduğu hayat pahalılığı ve maaş kesintisi önerilerini olumlu bulduğunu açıkladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Göktürk Ötüken, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakanın alt gelir gruplarına destek sağlamak amacıyla milletvekili, bakan, başbakan ve cumhurbaşkanı gibi seçilmiş kamu görevlilerinin maaşlarından süreli kesinti yapılmasına yönelik önerisinin önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ötüken, “Alt ve üst gelir grupları arasındaki makası kapatmak, gelir dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldırmak, hükümetlerin olduğu kadar muhalefetin ve sivil toplum örgütlerinin de öncelikli görevlerinden biridir” dedi.

Açıklamada, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin yapılması için kurulacak komitelerde iktidarın, muhalefetin ve sendikaların birlikte çalışmasının önemine vurgu yapılarak, Memur-Sen’in sürece destek vermeye ve yapılacak düzenlemelere katkı koymaya hazır olduğu ifade edildi.