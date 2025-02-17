Meriç köyünde dün bir arazide meydana gelen ATV kazasında sürücü Sefa Keyfi (E-23) yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sürücü, MH 344 plakalı ATV araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada toprak sete çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Açıklamada, kazada yaralanan sürücü Sefa Keyfi’nin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve yapılan tetkiklerin ardından kaburgasında kırık tespit edildiği belirtildi.

Keyfi, tedavisinin ardından Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde gözetim altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.