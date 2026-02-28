Ülkemiz turizmi adına gurur verici bir başarıya imza atan Merit Royal Diamond Hotel & SPA, dünyanın en büyük online seyahat platformlarından Booking.com tarafından verilen Traveller Review Awardsödüllerinde 9.6 puan alarak Kuzey Kıbrıs’taki oteller arasında 1’inci sırada yer aldı.

9.6 puanla zirve

Milyonlarca kullanıcının gerçek konaklama deneyimlerine dayanan değerlendirmeler sonucunda verilen ödülde 10 üzerinden 9.6 puan alan Merit Royal Diamond Hotel & SPA, misafir memnuniyeti, hizmet kalitesi ve operasyonel mükemmeliyet anlayışıyla öne çıktı.

Söz konusu derece, otelin uluslararası ölçekte misafir deneyimi açısından yüksek standartlara ulaştığını ortaya koyarken, Kuzey Kıbrıs turizminin marka değerine de önemli katkı sağladı.

“Bu başarı ekip çalışmasının eseri”

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, elde edilen başarının güçlü ekip çalışması ve özverili personel katkısıyla mümkün olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca önümüzdeki dönemde hizmet standartlarının daha da ileri taşınacağı ve sektörde fark yaratma hedefiyle çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

Gerçek misafir yorumlarına dayalı olarak verilen Traveller Review Awardsödülleri, dünya genelinde konaklama sektöründe kalite göstergesi olarak kabul ediliyor.