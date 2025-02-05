Merkez Bankası binası ihalesinde usulsüzlük iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Polis, Tüfekçi İnşaat Direktörü Hüseyin Tüfekçi’yi tutukladı.
Kıbrıs Postası'nın haberine göre aynı soruşturma kapsamında, Tosunoğlu İnşaat Direktörlerinden olan Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun oğlu hakkında tutuklama kararı alındığı iddia edildi.
Merkezi İhale Komisyonu (MİK), ihaleyi Tosunoğlu İnşaat’ın kazandığını sayfasında duyurmasının ardından aynı ihaleye katılan başka bir inşaat firması, resmi itiraz süreci içinde ihaleye katılan şirketlerin bilançolarında usulsüzlük yaptığını öne sürerek Mali Polis’e şikayette bulundu.