ABD'de sosyal medya şirketi Meta, Çin'de birkaç kişi tarafından kontrol edilen ve ABD'li kullanıcılara aitmiş gibi gözüküp ocak 2024'te yapılması planlanan ABD seçimlerine ilişkin paylaşım yapan 4 bin 800 sahte sosyal medya hesabını kapattığını duyurdu.

Meta yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Çinli birkaç kişi tarafından kontrol edilen yaklaşık 4 bin 800 sahte sosyal medya hesabı 2024 ABD seçimleri öncesi kutuplaştırıcı içerikler paylaşarak takipçi kitlesi oluşturmaya çalıştı.

Seçimlere ilişkin siyasi paylaşımlar yapılan sosyal medya hesaplarında, ABD'li gibi görünmek için sahte fotoğraflar, isimler ve konumlar kullanıldı.

Hesaplarda sahte içerik yaymak yerine, X platformundan politikacılar, haber kuruluşları ve diğer kişiler tarafından oluşturulan gönderiler yeniden paylaşıldı.

Meta, birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edilen sosyal medya hesaplarının her görüşten içeriğe yer vererek seçmeni "kutuplaştırmak" istediğini iddia etti.

Söz konusu sahte hesaplar, Facebook ve Instagram'ın sahibi olan teknoloji şirketi tarafından tespit edilip kapatıldı.

Meta adına hesaplarla ilgili soruşturmayı yürüten Ben Nimmo, "Bu ağlar izleyici kitlesi oluşturmakta halen zorlanıyor ancak bu bir uyarı niteliğinde" dedi.