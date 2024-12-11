Türkiye Okçuluk Milli Takımı sporcuları Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer, KKTC’ye geliyor.

KKTC Okçuluk Federasyonu ve Türkiye Okçuluk Federasyonu işbirliği ile, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü ev sahipliğinde düzenlenen “Bir Asrın Şampiyonları” adlı söyleşi 18 Aralık 2024’te Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphane Salon 4’te düzenleniyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Türkiye Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Göktuğ Ergin, Türkiye Okçuluk Milli Takımı sporcuları Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer’in konuşmacı olarak katılacağı etkinlik, saat 15:00’te başlayacak ve halka açık olacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun KKTC’ye yapacağı ziyarette, iki ülke Okçuluk Federasyonları arasında işbirliğinin geliştirilmesi konuları da ele alınacak.