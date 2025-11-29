Lefkoşa’da Metehan Bölgesi’nde yapımı devam eden Millet Bahçesi çevre düzenleme çalışmaları sırasında işçilerin fark ettiği 1974 yılından kalma patlamamış havan mermisi, bölgede alarm yarattı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri alarak alanı güvenlik çemberine aldı.

Mühimmatın bulunduğu bölgeye giriş çıkışlar kısıtlanırken, tedbir amaçlı olarak Metehan Sınır Kapısı ile Metehan Çemberi arasındaki yol da trafiğe kapatıldı. Bomba imha ekipleri, gerekli hazırlıkların ardından kontrollü patlatma işlemini başarıyla gerçekleştirdi.

Patlamanın ardından bölgede tehlike oluşturabilecek başka bir unsura rastlanmadığı açıklandı. Trafiğe kapatılan yol, bomba imha ekiplerinin çalışmasını tamamlamasıyla birlikte yeniden araç geçişine açıldı. Metehan Sınır Kapısı’ndaki karşılıklı geçişler de normale döndü.

Yetkililer, çevredeki çalışmalar sırasında benzer bulgulara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunurken, olayın herhangi bir yaralanma veya maddi hasara yol açmadığı bildirildi.