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UZ 311 plakalı araç sürücüsü Montaser M.Y. Amro tutuklanırken soruşturma devam ediyor.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, saat 21.45 sıralarında, Girne - Lefkoşa anayolunun Ciklos mevkiinde, Montaser M.Y. Amro (E-30), yönetimindeki UZ 311 plakalı salon araç ile çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde, Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce serettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki trafiğin yavaşlaması sonucu yavaşlayan Zülfikar Suphi Elmas (E-30) yönetimindeki YF 886 plakalı motosiklete çarptı.

Girne Lefkoşa anayolunda bu gece meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü 30 yaşındaki Zülfikar Suphi Elmas olay yerinde yaşamını yitirdi.

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