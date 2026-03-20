Meteoroloji Dairesi, bugün 12.00-17.00 saatleri arasında kuzey sahil ve Karpaz bölgelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, sel, taşkın, dolu ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması gerektiğini duyurdu.

Meteoroloji’nin yaptığı son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede beklenen sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların, özellikle kuzey sahil ve Karpaz bölgelerinde, belirtilen periyotta yer yer kuvvetli (21 - 50 kg/m²) olması beklendiği için; sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar vb. gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.