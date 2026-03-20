Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, geçtiğimiz günlerde uzlaşıyla sonuçlanan toplu iş sözleşmesi sürecinin ardından, Ektam Kıbrıs Ltd. tesislerini ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. Hasipoğlu, işçilerin bayramlarını kutladı.

​34 gün süren grev sürecinin Bakanlık arabuluculuğunda mutabakatla sonuçlanmasının ardından tesisi gezen Hasipoğlu, emeğin hakkının teslim edildiği bir ortamda bayramı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ziyaret sırasında konuşan Hasipoğlu, ​"En büyük Bayram, çalışanın mutluluğudur. Zorlu bir süreci geride bıraktık; şimdi üretim zamanı. İşçimizin yüzünün güldüğü, evine huzurla döndüğü her gün bizim için bayramdır. Ramazan Bayramı’nın getirdiği dayanışma ruhunun, Ektam’daki bu yeni dönemi taçlandırmasını diliyorum" dedi.