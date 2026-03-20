Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, geçtiğimiz günlerde uzlaşıyla sonuçlanan toplu iş sözleşmesi sürecinin ardından, Ektam Kıbrıs Ltd. tesislerini ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. Hasipoğlu, işçilerin bayramlarını kutladı.
34 gün süren grev sürecinin Bakanlık arabuluculuğunda mutabakatla sonuçlanmasının ardından tesisi gezen Hasipoğlu, emeğin hakkının teslim edildiği bir ortamda bayramı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Ziyaret sırasında konuşan Hasipoğlu, "En büyük Bayram, çalışanın mutluluğudur. Zorlu bir süreci geride bıraktık; şimdi üretim zamanı. İşçimizin yüzünün güldüğü, evine huzurla döndüğü her gün bizim için bayramdır. Ramazan Bayramı’nın getirdiği dayanışma ruhunun, Ektam’daki bu yeni dönemi taçlandırmasını diliyorum" dedi.