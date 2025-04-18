Türkiye eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu yaşamını yitirdi.

Eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu'nun hayatını kaybetmesi nedeniyle AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve Alanyaspor Kulübü taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Antalya İl Başkanı Çetin, sosyal medya hesabından eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babasının vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Osman Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Alanyaspor Kulübünün taziye mesajında ise "Başkanımız Hasan Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Osman Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet, başkanımız Hasan Çavuşoğlu başta olmak üzere ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti'li Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun vefat eden babası Osman Çavuşoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanlarımızdan, Antalya Milletvekilimiz, değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'nun muhterem babası Osman Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Çavuşoğlu'na başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya milletvekilimiz, değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Sayın Bakanımıza, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, babası vefat eden AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na başsağlığı diledi

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dışişleri eski Bakanımız ve AK Parti Antalya Milletvekili Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun muhterem babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli Bakanımıza ve ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı, Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu'nun hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Corendon Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Sayın Hayri Çavuşoğlu'nun babaları Osman Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Osman Çavuşoğlu'nun cenazesi, 18 Nisan Cuma günü, cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından saat 15.00'te Alanya ilçesi Türkler Beldesi Merkez Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir. Merhum Osman Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet; Çavuşoğlu ailesine, yakınlarına ve Corendon Alanyaspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yayımlanan mesajda ise "Corendon Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu'nun vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Osman Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet; Sayın Hasan Çavuşoğlu'na, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Trendyol Süper Lig kulüpleri de Osman Çavuşoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.