6 Şubat depreminde kaybettiğimiz Amaç Arnavutoğlu’nun ismi, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇTAŞ) ve Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenecek meydana veriliyor. Göçmenköy bölgesinde, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Raif Denktaş Caddesi Kavşağı’nda yer alan 100 metrekarelik alanda yapılacak düzenleme ile kente bir yeşil alan ve sosyal mekan kazandırılacak.

Spor, dinlenme ve yeşil alanlar meydanda bir arada oluyor Zemini tamamen kompozit deck malzeme olacak meydan, başkentteki yurttaşlara 400 metrekarelik ağaçlandırması sayesinde doğal bir ortamda vakit geçirme imkanı sunacak. Meydanda yeşil alanın güvenliği PVC kaplı panel çit ile sağlanırken, spor ve dinlenme alanları da yaratılacak. Beton çiçekliklerle çevrelenecek meydanda ayrıca modern peyzaj düzenlenmesi de yapılacak. Yurttaşların dinlenme, spor ve buluşma ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde düzenlenen ve çevre dostu solar aydınlatma ile ışıklandırılacak Amaç Arnavutoğlu Meydanı’ndaki çalışmaların Mart ayı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.