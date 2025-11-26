Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Salih Canseç "ek tutukluluk" talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mali Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Rüşvet Alma”, “Kamu Görevlisinin İltimas Karşılığı Ödül Alması” ve “Görevi Kötüye Kullanma” suçlarından tutuklanan Salih Canseç'in 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Namık Kemal Baz, zanlının 12 Kasım 2025'ten bu yana tutuklu olduğunu söyledi.

Zanlının en son 21 Kasım 2025'te mahkemeye çıkarıldığına dikkat çeken Baz, 21 Kasım'a bugüne kadar 13 kişinin sorgulandığını, 10 kişiden de ifade temin edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının cep telefonu ile ofisinden alınan bilgisayarın DATA incelemesinin devam ettiğini de dile getirdi.

Müfettiş Muavini Namık Kemal Baz, soruşturma kapsamında bir iş insanının, zanlı Salih Canseç’e 16 Kasım 2023 ile 10 Ağustos 2025 tarihleri arasında 6 defada toplam 900 bin TL rüşvet verdiği yönünde ifade de temin edildigini söyledi.

Ayrıca iş insanının ifadesinde, söz konusu paraları Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Salih Canseç adına değil, kurumda çalışan bir başka personelin adına aldığının söylendiğini belirten polis, zanlıdan bu konuda izahat istendiğinde iddiayı kabul etmediği beyanında bulunduğunu kaydetti.

Bu iddianın da diğer olgular gibi araştırılması gerektiğini belirten polis, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu, bu sebeple zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için istenilen süreyi verdi.