Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı S.C. (E) bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Mahkeme, zanlı S.C.’nin, teminata bağlanarak, tutuksuz yargılanmasını emretti.

-Polis

Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliğinde görevli Müfettiş Muavini Namık Kemal Baz, zanlı aleyhinde, MİK’te görevli olduğu sırada ihalelerle ilgili bilgi verme, öncelik tanıma ve ihale işlemlerini hızlandırma yönünde suçlamalar olduğunu dile getirdi.

Zanlı S.C.’nin kendi adına 510 bin TL ve 2 bin 500 sterlin, başka bir personel adına ise 900 bin TL rüşvet aldığı yönünde ifade temin edildiğini hatırlatan Baz, zanlının bazı firmalara ihalelerden çekilmesi için para teklifinde bulunduğu iddialarını da yineledi.

Baz, zanlının, tahkikata etki etme durumunun kalmadığını belirtti.

-Savcı

Savcı da, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

-Yargıç

Yargıç Şevket Gazi de, zanlının seyahat belgelerine el konulması, 150 bin TL nakdi kefalet, KKTC vatandaşı üç kişinin 2’şer Milyon TL’lik kefalet senedi imzalaması ve haftada bir ispatı vücut şartlarıyla teminata bağlanmasını emretti.

MİK Başkanı S.C. aleyhinde, “Rüşvet alma, kamu görevlisinin iltimas karşılığı ödül alması ve görevi kötüye kullanma” suçlamaları bulunuyor.