Milli Eğitim Bakanlığı ile Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü, Güzelyurt'taki Bademlik sahasının yeniden aktif hale getirilmesi ve bölge halkının hizmetine sunulması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ertay imza koydu.

Protokol ile uzun süredir atıl durumda olan Güzelyurt'taki Bademlik sahasının yeniden faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Güzelyurt İlçesi Piyale Paşa Mahallesi'nde yer alan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kontrol ve yönetiminde bulunan arazi, futbol sahası, yürüyüş yolu, tribün, soyunma odası, duş, tuvalet ve otopark gibi tesislerin inşa edilmesi için Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nün kullanım ve yönetimine verildi.

Gençlerin sportif ve kültürel alanlarda gelişimini desteklemek amacıyla imzalanan protokol kapsamında, Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü, kendisine tahsis edilen alan üzerine, futbol sahası, yürüyüş yolu, tribün, soyunma odası, duş, tuvalet, otopark gibi çeşitli tesisler inşa edecek.

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü sporcuları ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı okulların da kullanımına açık olacak olan tesisin bakım, onarım ve temizliği kulüp tarafından yapılacak.