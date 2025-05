Milli Eğitim Bakanlığı ve KOOPBANK iş birliğinde düzenlenen “Hayvan Sevgisi” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren ilkokul öğrencileri ödüllerini aldı.

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen yarışmada, Mormenekşe İlkokulu’ndan Salih Güryaylı birincilik, Polatpaşa İlkokulu’ndan Duru Berbercioğlu ikincilik, Kurtuluş İlkokulu’ndan Hüseyin Mehmet Yıldırım üçüncülük ödülü kazandı.

KOOPBANK mansiyon ödüllerini Lefke İstiklal İlkokulu’ndan Sahil Karadağlı, The English School of Kyrenia’dan Lara Bhortakke ve yine The English School of Kyrenia’dan Lina Naz Ayaz aldı.

KOOPBANK teşvik ödüllerine ise Levent İlkokulu’ndan Harika Günbay, Polatpaşa İlkokulu’ndan Fatma Sultan Kalkan, Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu’ndan Masal Güven layık görüldü.

KOOPBANK Genel Müdürlük Binası Konferans Salonu’nda bugün öğleden sonra düzenlenen ödül törenine Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katılırken; dereceye giren öğrencilere hediyeleri, jüri üyelerine plaketleri, dereceye giren öğrencilerin öğretmenlerine de teşekkür belgeleri takdim edildi.

- Ataman

Törende ilk sözü alan KOOPBANK Genel Müdürü Kemal Ataman, yarışmaya gelen 300’e yakın kompozisyonu okurken çok defa duygulandığını, öğrencilerin kalemini değil yüreğini konuşturduğunu söyleyerek, yazılanlardan kesitler de okudu.

40’lı yaşların sonunda kedi beslemeye başladığını, hayvan sevgisiyle geç tanıştığını kompozisyonları okuyunca daha çok farkına vardığını kaydeden Ataman, kedisinin fotoğrafını da konuklarla paylaştı.

Kemal Ataman, hayvan sevgisinin güçlü ve dönüştürücü etkisine, merhamet ve sorumluluk duygularının gelişmesindeki rolüne işaret ederek, hayvanların sadece sevilmek istemediğini, sevmeyi de öğrettiğini dile getirdi.

-Yerli

KOOPBANK Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli ise konuşmasında, bankanın birçok alanda faaliyet yürüttüğünü ancak çocuklar için düzenlenen bu yarışmayı hep ayrı bir yerde tuttuğunu vurguladı.

Kompozisyonlarda sevgi, sorumluluk, pişmanlık, çevre bilinci, çeşitlilik ve hayal gücü gördüğünü de kaydeden Yerli, paylaşılan bu özel duyguları hayret ve memnuniyetle okuduğunu dile getirdi.

Bir öğrencinin kompozisyonundaki “Hayvanları çok seviyorum, onların hep mutlu olmasını istiyorum” ifadesine dikkat çeken Yerli, bu güzel duyguların hep dile getirilmesini istedi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da etkinlikte söz alarak, KOOPBANK Genel Müdürü Kemal Ataman ile KOOPBANK Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli’nin yarışmaya gelen kompozisyonlardan nasıl etkilendiklerini anlattığı konuşmasını memnuniyetle dinlediğini ifade etti.

Çocukluğunun kırsal kesimde hayvanlarla iç içe geçtiğini belirten Çavuşoğlu, şehir yaşamında ister istemez buna ara verdiğini ancak son dönemde yuva oldukları köpeğin ailelerinin parçası haline geldiğini ifade etti.

“Hayvan sevmeyen iyi bir insan da olamaz” diyen Nazım Çavuşoğlu, şimdiki neslin bu konuda kendilerinden daha iyi noktada olduğunu da söyledi.

Çevre dostu, hayvan sevgisiyle bezeli çocukların geleceği daha yaşanılabilir kılacağını vurgulayan, eğitimin paydaşların da desteğiyle daha iyi bir noktaya geldiğini kaydeden Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, iş birliği için KOOPBANK’a teşekkür etti.