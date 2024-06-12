Aziz Gülbahar Başkanlığındaki Milli Mücadele Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneğini ziyaret etti.
Heyeti Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Dernek Asbaşkanı Çetin Serez, Genel Sekreter Yılmaz Hakverdi, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Efe, Vakıf İşleri Sorumlusu Soner Çuvalcıoğlu ve Dernek Basın Yayın Sorumlusu Hüseyin Çakır karşıladı.
Görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) ilgilendiren konular ele alındı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşme sonrasında Bayar, Gülbahar'a derneğin flamasını takdim etti.
Editör: Burhan CANBAZ