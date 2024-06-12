Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Ticaret Müzakereleri Komitesi Üçüncü Bakanlar Toplantısı’na katıldı.

Bakan Amcaoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile İslam ülkeleri arasındaki ticaretin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ve iki gün süren toplantıda, İslam ülkeleri arasındaki ticaretin geliştirilmesi ile Filistin’de yaşanan acılar, öne çıkan başlıklardı.

Bakan Amcaoğlu, bu önemli toplantıya katılmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile İslam ülkeleri arasında ticaretin geliştirilmesinin önemini dile getirdiklerini söyledi.

Amcaoğlu, toplantı sonunda çekilen aile fotoğrafında yer almanın, sadece sembolik bir anlamı olmadığını, bu ve benzeri temasların, "KKTC’nin parlak geleceği" açısından çok değerli olduğunu kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, toplantılarda İsrail’in Filistin halkına uyguladığı insanlık dışı katliamın protesto edildiğini de hatırlattı ve KKTC olarak bölgede koşulsuz ateşkesin uygulanması ve acının durdurulmasından yana olduklarını dile getirdi.

-Bolat

Türkiye'nin İstanbul'da çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptığına işaret eden Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, etkinlik çerçevesinde İİT üyesi kardeş ülkelerin bir araya geldiğini anımsattı.

Bolat, "Teşkilat bünyesinde gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızda İsrail'in Filistin halkına, genç, yaşlı, kadın, çocuk ayırmadan göstermiş olduğu katliamları en sert şekilde lanetleyerek; tüm üye ülkeler olarak, tüm dünyayı İsrail'in uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı politika ve uygulamalarına karşı birlik olmaya çağırdık. Hemen ve koşulsuz olarak kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye yardımların derhal başlaması, kesintisiz şekilde devam etmesi en büyük arzumuz" ifadelerini kullandı.

TPS-OIC Ticaret Müzakereleri Komitesi altında kıdemli memurlar ve bakan düzeyinde gerçekleştirilen toplantılarda, çok sayıda üst düzey temsilcinin bakan ve bakan yardımcılarının bulunduğu bilgisini veren Bolat, ülke katılımcılarına teşekkür etti.