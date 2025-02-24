KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK) seçimli genel kurulu yapıldı. Başkan adayı çıkmayan genel kurulda, seçim 15 gün sonraya ertelendi.

MOK’tan verilen bilgiye göre, Girne Öğretmen Evi’nde gerçekleşen genel kurulun divan başkanlığını Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, sekreterliklerini de Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları ile Şahap Tokatlı yaptı.

Genel kurulda açılış konuşması yapan Başkan Dursun Koç, başkanlığı döneminde yaşanan süreçlere değindi. Yıllık faaliyetlerini devlet bütçesi olmadan yaptıklarını aktaran Koç, gerçekleştirdikleri ödül törenlerini de sponsor destekleriyle hayata geçirdiklerini vurguladı. Koç, Komiteye destek veren herkese teşekkür etti.

Öte yandan yapmış olduğu hizmetlerden ötürü Dursun Koç’a, yönetim kurulu adına Başkan Yardımcısı Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

-Faaliyet ve mali rapor onaylandı

10 yıldır başkanlık görevini yürüten Dursun Koç ve yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporu üyeler tarafından onaylandı.

-Başkan adayı çıkmadı, seçim 15 gün sonraya ertelendi

Genel kurulda, başkan adaylığı için herhangi bir müracaat olmadığından dolayı seçim yapılmadı ve yeni başkan seçilemedi.

Divan Başkanı Hasan Gazioğlu, tüzük gereği genel kurulu 15 gün sonraya erteledi.