Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 yendi. Kerem Aktürkoğlu attığı 2 golle yıldızlaştı. Kerem yerine ikinci yarı oyuna giren Barış Alper Yılmaz kırmızı kart gördü.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri başladı. Türkiye A Milli Takım, E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaştı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı millilerin 2 gollü üstünlüğü ile sona erdi. Mert Müldür 3. dakikada galibiyetin açılış golünü atarken, Kerem Aktürkoğlu, 41'de farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarının başında Kerem, Yunus'un asistinde farkı 3'e çıkardı. Ev sahibi ekip, Davitashvili ile farkı 1'e indirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun yerine 66. dakikada oyuna giren Barış Alper Yılmaz, 71. dakikada kırmızı kart gördü. Kvaratskhelia, 90+8'de farkı 1'e indiren golü kaydetti.

A Milliler maçı 3-2 kazandı ve hanesine 3 puanı yazdırdı. Gürcistan elemelere puansız başladı.

İkinci grup maçında A Milli Takım, Konya'da 7 Eylül Pazar günü İspanya ile karşılaşacak.

GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASINA GİDECEK

ABD, Meksika ile Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Kasım ayında sona erecek olan Avrupa Elemeleri'nde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.