Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Mimarlar Odası Yayın Kurulu’nun hazırladığı Mimar Yücem Erönen’in hayatını ve mimari kariyerini konu alan kitap yayımlandı.

Mimarlar Odası'ndan yapılan açıklamada, kitapta, Erören’in ses kayıtlarından deşifre edilen hayat hikayesi, mimari eserleri ve Oda başkanlığı dönemleri ile meslektaş, dost ve ailesinin yazılarından oluşan anıların yer aldığı kaydedildi.

Mimar Yücem Erönen’in başta hümanist, bilge ve lider duruşu üzerine oluşturulan kurgu ile 235 sayfa içerisinde Erönen’in bütünsel bir portresi oluşturulduğu belirtilen açıklamada, kitaba Lefkoşa’da Mimarlar Odası Merkez Binası’ndan veya aşağıdaki linkten dijital olarak ulaşılabileceği belirtildi:

“https://drive.google.com/file/d/16kYw5swA83KWwT-HgXBy5H9o1hviWkmh/view”