Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner başkanlığındaki oda heyeti, davetli olarak Türkiye Mimarlar Odası’nın genel kuruluna katıldı.

Oda’dan yapılan açıklamaya göre, Olguner yanında Yazman Cemal Aktunç ve eski Oda Başkanı Türker Aktaç’tan oluşan heyet Ankara’da Türkiye Mimarlar Odası’nın 49. Genel Kurulu’nda yer aldı.

Genel kurulda konuşan Başkan Onur Olguner, protokoller dahilinde mimarlık ve eğitim, sürekli mesleki gelişim ve uluslararası ilişkiler gibi konularda yapılan birlikteliklere değer verdiğini ve bu birlikteliklerin artarak devam etmesini arzuladığını söyledi.

Olguner, dün Mağusa’dan Lefkoşa’ya düzenlenen Şampiyon Melekler için adalet yürüyüşüne de değinerek, Türkiye’de 1999 yılında yaşanan depremin acısının Kıbrıs’ta da hissedildiğini, fakat 2023’teki depremde Şampiyon Meleklerin kaybından dolayı bu acının daha derin ve ağır hissedildiğinin anlattı.

Olgunler, bu süreçte Kıbrıs Türk toplumunun mimarıyla, mühendisiyle, iş insanıyla, siyasetçisiyle ve halkın her kesimiyle tek ses olduğunu ve mahkeme sürecinden adalet beklediğini vurguladı.

Türkiye Mimarlar Odası’na davetleri için teşekkür eden Olguner, yeni dönemde seçilecek başkan ve ekibe başarı diledi.