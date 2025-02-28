Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi akademik kadrosuna katılan, Türk sinemasının efsanevi oyuncusu Ediz Hun, 2024-25 Bahar Dönemi'nin ilk dersinde öğrencileriyle buluştu.

Sinema Sanatçısı, Öğretim Üyesi ve Uzman Biyolog

Sinemadaki başarılar ile dolu kariyerine 1963 yılında başlayan Ediz Hun, yaklaşık olarak 150 filmde başrol oynayarak, sinema tarihimizin zirvesindeki aktörleri arasındaki yerini aldı. Yetmişli yılların ortasında sinemaya ara verip, Norveç'e giderek 'Oslo ve Trondheim' üniversitelerinde, ekoloji, deniz biyolojisi ve çevre bilimleri eğitimi alarak mezun olan Hun, Türkiye'ye dönüşü sonrası, Marmara Üniversitesi’nde çevre ve ekoloji dersleri verdi. 90'lı yılların başında; Çevre Bakanlığı Danışmanlığı ve İstanbul İl Çevre Müdürlüğü görevlerini de başarılı bir bürokrat olarak gerçekleştiren Ediz Hun, 21'inci Dönem Yasama Yılı'nda TBMM Milletvekili olarak hizmetlerde bulundu. Yurtiçi ve yurtdışından sanat ve akademik yaşamına bağlı olarak sayısız onur belgesi ve ödüllere layık görülen sanatçı, vermiş olduğu en az 2300 konferans ile ayrı bir rekora sahip oldu.

Yeni Akademik Durak; GAÜ İletişim Fakültesi

Türkiye'de çeşitli üniversitelerde; Türk ve Dünya sineması ile oyunculuk üzerine dersler vererek, iletişim ve güzel sanatlar öğrencilerine önemli katkılarda bulunan Ediz Hun, akademik dünyada yeni yerini; 'Girne Amerikan Üniversitesi, İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü' olarak belirledi. Misafir Öğretim Üyesi olarak "Film Eleştiri ve Analiz" dersini verecek olan sinemamızın büyük aktörü, büyük bir ilgiyle takip edilen ilk dersi sonrası gözlem ve duygularına ilişkin değerlendirmesini şu sözlerle ifade etti; "Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde son derece sıcak bir ilgiyle karşılandım, ondan dolayı çok mütehassis oldum. Bilim ve sanat insanları olarak, konuğunuz ama şimdi bir akademisyen dostunuzu, sevginizi esirgemeden ağırlamaya çalışıyorsunuz. Bu memnuniyetimle, ilk dersimi gerçekleştirdim, güzel ve dinç bir ruhla dersimizi tamamladık. Bunu da öğrencilerimin ilgisi ve sizden aldığım pozitif enerji ile sağladım. Sayın dekanımız; Prof. Dr. Neriman Saygılı'nın şahsında fakülte akademik kadrosuna ve öğrencilerime teşekkürlerimi sunuyorum."

Prof. Dr. Neriman Saygılı

Türk sinemasının ve sanatının çok önemli bir değerinin fakülte öğretim kadrosuna dahil olmasından duyulan kıvancı vurgulayan GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı ise; Ediz Hun'un gerçekleştirdiği ilk dersin ardından şu değerlendirmeyi yaptı; "Her birimizin, özellikle belli bir kuşağın yaşamında, neredeyse bir aile üyesi kadar aşina olduğumuz, çok sevdiğimiz ve sanatının daima zirvesindeki bir sanatçımızın, aynı zamanda bir akademisyenimizin; Fakültemiz öğrencilerinin; bu kadar özel ve incelikle yakınında olabilmesi, çok önemli bir ayrıcalık teşkil etmiştir. İnanıyorum ki; Bu birliktelik, öğrencilerimize olduğu kadar fakültemize de farklı ve yüksek bir marka değer seviyesi daha ekleyecektir."

Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ilk dersini veren Sanatçı Ediz Hun, dersin tamamlanmasının ardından, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever ve Rektör Yard./ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu'nun katılımıyla, sınıfta anı fotoğrafı çekimine de katılarak, üniversitedeki ilk hafta programını tamamladı.