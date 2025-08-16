Kıbrıs Genç TV’de Yağmur Çal’ın sunduğu Gün Ortası programına konuk olan Uzman Fizyoterapist Pınar Çavlan, modern yaşamın en yaygın ve fark edilmesi zor sağlık sorunlarından biri olan hareketsizlik ile uzun süreli oturmanın etkileri hakkında önemli uyarılarda bulundu. Programda, siyasetten uzaklaşarak insan sağlığına odaklanıldı ve hareketsizlik ile oturma alışkanlıklarının sonuçları ele alındı.

“Vücudumuz hareketsizlik için tasarlanmadı”

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bir ofis çalışanının günde ortalama 7 ila 9 saat oturduğunu hatırlatan Çavlan, bunun hem fiziksel hem de zihinsel yorgunluğa yol açtığını dile getirdi. “Vücudumuz uzun süre sabit kalmak için değil, hareket etmek için tasarlanmıştır. Sürekli oturmak kas kapasitesini azaltır, eklem hareket açıklığını daraltır ve postür bozukluklarına neden olur” dedi.

¨Omurga sağlığını dijital yaşam da tehdit ediyor¨

Uzun süreli oturmanın özellikle sırt kaslarını olumsuz etkilediğini vurgulayan Çavlan, bu durumun duruş bozukluklarına ve kamburluk (kifoz) gelişimine zemin hazırladığını belirtti. Boyun bölgesinde düzleşme ve omurga eğriliklerinin giderek arttığını ifade eden Çavlan, “Postür bozukluğu artık çok daha erken yaşlarda görülüyor. Cep telefonu ve dijital cihaz kullanımı da bu süreci hızlandırıyor” diye konuştu.

¨Asimetrik duruşlar da risk oluşturuyor¨

Çavlan, tek taraflı veya dengesiz yüklenmelerin duruş bozukluklarına yol açtığını vurguladı. “Çantaların, poşetlerin veya taşınan eşyaların hep tek tarafta olması kas dengesizliklerine neden olur. Bu nedenle yükün vücuda dengeli şekilde dağıtılması gerekir” ifadelerini kullandı.

¨Hareketsizlik dış görünüşü de etkiliyor¨

Çavlan, hareketsizliğin sadece iç organları değil, dış görünüşü de olumsuz etkilediğini söyledi. “Dolaşım azalır, cilt sağlığı bozulur. Kasların elastikiyetini kaybetmesiyle sarkmalar artar, cildin oksijenlenmesi azalır. Genç kalmak isteyenler öncelikle hareket etmeli” dedi.

¨Kendi kendine iyileşmek mümkün mü?¨

Programda, “Kendi kendimize iyileşebilir miyiz?” sorusunu yanıtlayan Çavlan, uzman yönlendirmesi ile daha sağlıklı sonuçlar elde edilebileceğini belirtti. Ayrıca, seans sayısından ziyade bireyin farkındalık kazanmasının ve vücudunu dinlemesinin çok daha önemli olduğunu vurguladı.

Hareketsizlik molalarla kırılabilir Pınar Çavlan, uzun süreli hareketsizliğin olumsuz etkilerine karşı spor yapılmasının önemli olduğunu, ancak vakit bulunamadığında bile küçük ve planlı molalarla bu etkilerin azaltılabileceğini söyledi. Kısa süreli esneme ve hareket aralarının hem fiziksel sağlığı koruduğunu hem de zihinsel motivasyonu artırdığını belirten Çavlan, “Hareket, sağlıklı yaşamın temelidir; küçük adımlar bile fark yaratır” dedi.