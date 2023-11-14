Levent Koleji önünde bugün 15.50 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, motosikletli bir polis, yaya geçidinden geçen bir öğrenciye çarptı. Yaralanan öğrenci, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Levent Koleji önünde bugün 15.50 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki bir öğrenci yaralandı.

Kıbrıs Postası’nın olay yerinden elde ettiği bilgiye göre, motosikletli bir polisin, yaya geçidinden geçen bir öğrenciye çarptığı öğrenildi.

Yaralanan öğrenci, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.