Cumhuriyet Parkı'ndaki TMT Anıtı önünde 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Bir grup muharip dernek temsilcileri tören sonrasında yaptıkları ortak açıklamada, "TMT ve EOKA'yı aynı gören zihniyetleri" kınadı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve muharip dernek temsilcilerinin katıldığı TMT Anıtı'ndaki tören çelenk konulmasıyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törene, UBP Milletvekili Hasan Taçoy da katıldı.

-Muharip derneklerden kınama

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Lefkoşa Şube Başkanı Tuncer Karabulut, törenden sonra okuduğu açıklamada, Kıbrıslı Rumların adayı Yunanistan’a bağlamak amacıyla kurduğu EOKA’nın yarattığı huzursuzluklara değinerek, Kıbrıs Türkü'nün buna karşı kurduğu TMT'nin önemini anlattı.

Açıklamada, EOKA gibi bir “terör” örgütüyle, varoluş mücadelesinin dayanağı, efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı'nı aynı statüde görüp, idrak edenler bulunduğuna işaret edilerek, "Şuur ve zaman zaman da ahlaktan yoksun zihniyetlerin tümünü esefle kınıyoruz" denildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin “marifetiyle” Ada’nın İsrail’in üssü haline getirildiği belirtilen açıklamada, “İsrail’in adanın geneli için uzun vadeli planları devreye sokma çabaları da gün yüzüne çıkmıştır” ifadelerine yer verildi.

Atılan adımlar ve açıklamaların “şımarıklık ve hadsizlik” olarak tanımlandığı açıklamada, “Bizler yeminimize sadakatle bağlı kalmaya devam edeceğiz, o yüzde diyoruz ki: Kıbrıs Türk’tür, ilelebet de Türk kalmaya devam edecektir” denildi.