İskele’de Eylül 2025’te eğitim hayatına başlayan Muharrem Döveç Ortaokulu, ilk eğitim yılında akademik, sportif ve sosyal alanlarda elde ettiği başarılara çevre alanındaki önemli bir ödülü daha ekledi. Okul, Yeşil Okullar Projesi kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda Yeşil Bayrak almaya hak kazandı.

İlk eğitim yılında çeşitli spor dallarında kazandığı kupalar ve elde ettiği derecelerle dikkat çeken Muharrem Döveç Ortaokulu, çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarıyla da önemli bir başarıya imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Yeşil Okullar Projesi kapsamında verilen Yeşil Bayrak, çevre farkındalığını eğitim faaliyetlerinin ötesine taşıyarak okul kültürünün kalıcı bir parçası hâline getiren eğitim kurumlarına veriliyor.

Muharrem Döveç Ortaokulu, eğitim yılı boyunca gerçekleştirdiği geri dönüşüm projeleri, çevre eğitimleri, sürdürülebilirlik çalışmaları ve farkındalık etkinlikleriyle bu önemli başarıya ulaştı.

Çevre Dostu Bir Gelecek İçin Tasarlandı

Okulun çevreye duyarlı yaklaşımı yalnızca eğitim faaliyetleriyle sınırlı kalmıyor. Proje aşamasından itibaren sürdürülebilirlik ilkeleri gözetilerek tasarlanan okulda, doğal ışığın verimli kullanımını destekleyen mimari düzenlemelere, geniş yeşil alanlara ve çevre dostu planlama anlayışına yer verildi.

Bu özellikleriyle okul, öğrencilerine çevre bilincinin yalnızca teorik olarak aktarıldığı değil, günlük yaşamın bir parçası hâline getirildiği bir eğitim ortamı sunuyor.

Muharrem Döveç Ortaokulu’nun eğitim hayatındaki ilk yılında Yeşil Bayrak almaya hak kazanması, okulun çevre, eğitim ve sosyal sorumluluk alanlarında yürüttüğü çalışmaların önemli bir sonucu olarak değerlendirildi.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, elde edilen başarının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm okul paydaşlarının ortak emeğinin sonucu olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, çevreye duyarlı, sürdürülebilir yaşam kültürünü benimseyen ve topluma değer katan bireylerin yetiştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

İlk eğitim yılında çeşitli spor dallarında kazandığı kupalar, elde ettiği dereceler ve Yeşil Bayrak ödülüyle Muharrem Döveç Ortaokulu, İskele bölgesinde eğitim alanında dikkat çeken kurumlar arasındaki yerini güçlendirdi.