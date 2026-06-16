Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın çağrısıyla gerçekleştirilen Siyasi Partiler Konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs meselesine ilişkin son diplomatik temasların değerlendirildiğini söyledi.

Üstel, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın toplantıda Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin tarafından yürütülen temaslar hakkında siyasi parti liderlerine bilgi verdiğini aktardı.

Yürütülen girişimlere rağmen henüz masaya konulmuş somut bir unsur bulunmadığını belirten Üstel, bu durumun sürecin ilerleyip ilerlemeyeceği konusunda belirsizlik yarattığını ifade etti.

Rum liderliğinin son dönemdeki tutumuna dikkat çeken Üstel, Güney Kıbrıs’taki siyasi atmosferin ve yaklaşan seçimlerin sürece doğrudan etki ettiğini savundu. Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis’in yaklaşan seçimler nedeniyle “çözüm istiyormuş gibi bir görüntü” ortaya koyduğunu ileri süren Üstel, bu yaklaşımın dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Güney Kıbrıs’taki seçimlerde etkili olan bazı siyasi yapıların çözüm konusundaki tutumlarının da sorgulanması gerektiğini ifade eden Üstel, yürütülen temasların gerçek bir müzakere zemini oluşturup oluşturmadığının netleşmediğini kaydetti.

Kıbrıs Rum yönetiminin Fransa ile imzaladığı askeri iş birliği anlaşmasını da eleştiren Üstel, bu adımın Kıbrıs Türk tarafını yok sayan bir yaklaşım olduğunu dile getirdi. 1960 Anayasası’nın garanti sistemine dikkat çeken Üstel, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin garantör ülkeler olduğunu hatırlatarak, bu çerçevenin dışında atılan askeri adımların doğru olmadığını savundu.

Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetli girişimlerine rağmen karşı taraftan benzer bir karşılık alınamadığını ifade eden Üstel, özellikle enerji alanında da iş birliği fırsatlarının değerlendirilemediğini söyledi. Bölgedeki mevcut sorunların çözüm yerine yeni gerilimlere yol açtığını belirten Üstel, gerçek ve sürdürülebilir bir çözüm için karşılıklı adımların gerekli olduğunu vurguladı.