Muhit Vakfı, kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü bireyler olarak yer almalarını desteklemek amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında, İskele ilçesine bağlı Gelincik ve Boltaşlı köylerinde kadınlara yönelik kapsamlı bir seminer gerçekleştirdiğini belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada, söz konusu etkinliğin temel amacının, kadınların dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmek ve aile içi iletişimde sağlıklı ilişki dinamiklerini güçlendirmek olduğu kaydedildi.

Açıklamada “Etkinlik kapsamında Dr. Selime Güntaş Işık, ‘Medya Okuryazarlığı’ başlıklı sunumunda; eleştirel düşünme becerisinin önemi, bilgi kirliliğini ayırt etme yöntemleri ve bilinçli medya tüketimi üzerine kapsamlı bilgiler paylaşmıştır. Klinik Psikolog Esra Obuz ise ‘Aile İçi İletişim’ sunumunda; empati, çatışma çözümü, duygusal dayanışma ve sağlıklı iletişim modelleri konularında katılımcılara yol gösterici bir perspektif sunmuştur” denildi.

Bu proje ile ayrıca kadınların sahip oldukları el becerilerinin (örgü, dikiş, dokuma, ev yapımı gıda ürünleri, el sanatları vb.) üretim ve pazarlama süreçleriyle desteklenmesinin sağlanacağı, böylelikle kadınların ekonomik bağımsızlık kazanmaları, özgüvenlerinin artması ve karar alma süreçlerinde daha etkin rol almalarının amaçlandığı kaydedildi.