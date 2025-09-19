UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele İlçesi tarafından düzenlenen ‘İskele Buluşması’na Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte katıldı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte konuşan Üstel, “Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar önderliğinde halkımıza ne söz verdiysek, bugün hepsini birer birer yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Hangi ilçemize gittiysek, o ilçenin sorunları ile ilgilendik ve hükümet ortaklarımızla birlikte çözümler ürettik. Mecliste yıllardır bekleyen, raflarda tozlanmış yasaları tek tek geçirdik.” dedi.

Başbakan Üstel, göreve geldikleri günden itibaren yarım kalan projeleri tamamlamayı hedeflediklerini söyleyerek, “Bugün baktığımızda birçok projeyi hayata geçirerek halkımızın hizmetine sunduk.” ifadelerini kullandı.

-İskele'de birçok proje hayata geçti

İskele bölgesindeki çalışmalara da değinen Üstel, “Çayırova Çemberi tamamlandı, Karpaz Zafer Burnu yolu bitmek üzere, Karpaz bölgesinin hastane ihtiyacı ise Pamuklu’ya yapılacak sağlık merkeziyle karşılanacak. Bunun için çalışmalar sürüyor. Daha birçok proje de İskele bölgesinde hayata geçirilmiştir.” dedi.

-Siyasi istikrar bozulmamalı

Konuşmasında, İskele’nin her zaman UBP’nin kalesi olduğuna dikkat çeken Üstel, “Siyasi istikrarı bozmamalıyız. Bir ülkede siyasi istikrar varsa, her alanda istikrar olur.” şeklinde konuştu.

-Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın yeniden seçilmesi için çalışılmalı

19 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülkenin kader seçimi olduğuna vurgu yapan Üstel, “Bu yüzden Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'in yeniden seçilmesi için sizden isteğim, görevinizi en iyi şekilde yapmanızdır. Gerekli çalışmalar yapılmalıdır.” ifadesini kullandı.

-İstikrar sağlanacak

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve hükümetle birlikte güçlü bir şekilde sürdüğünü belirterek, “Bizler de bu seçimde devletimize, gençlerimize, yaşlılarımıza, çocuklarımıza, kadınlarımıza sahip çıkacağız ve istikrarı sağlayacağız.” dedi.

-Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın görevine devam etmesini sağlayacağız

Üstel ayrıca, “İnanıyorum ki 19 Ekim’de zafere ulaşacağız. Kırgınlıkları bir kenara bırakalım, önümüzde çok önemli bir görev var. 19 Ekim’e kadar kapı kapı dolaşacağız ve Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın görevine devam etmesini sağlayacağız.” şeklinde konuştu.