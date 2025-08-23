Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, devlet büyüklerinin isimlerinin verildiği meydan ve çemberlere yerleştirilen anıtların, kent belleği ve toplumsal birliktelik için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Siyasi farklılıklar Kıbrıslı Türklerin politik zenginliğidir" dedi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kentin farklı bölgelerinde devlet büyüklerinin isimlerinin verildiği meydan ve çemberlere yeni anıtlar yerleştirdiklerini duyurdu.

Başkan Şenkul, Dr. Fazıl Küçük Çemberi’ndeki anıtın karakterini, diğer meydan ve çemberlerde de uygulamaya koyduklarını belirterek, bunun hem kent belleğine hem de kent dokusuna katkı sağlayacağını, aynı zamanda toplumsal birlikteliği güçlendireceğini vurguladı.

“İlerleyen günlerde Ziya Rızkı Vakfı’na da aynı öneriyle gideceğiz” diyen Şenkul, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu noktada çift yönlü görüntü veren anıtlarımızın yaratıcısı sanatçı arkadaşımıza ve projeler bölümümüze teşekkür ediyorum. Siyasi farklılıklar Kıbrıslı Türklerin politik zenginliğidir ancak kültürümüzün temeli olan Birlikteliğimizi asla kaybetmemeliyiz…"