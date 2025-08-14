Muratağa-Sandallar şehitleri ile Atlılar şehitleri, bugün düzenlenen törenlerle anıldı.

Muratağa-Sandallar şehitleri için, Muratağa-Sandallar Şehitleri Anıtı, Atlılar şehitleri için de, Atlılar Şehitleri Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törenlere, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, şehit aileleri ve diğer yetkililer katıldı.

Törenlerde, protokol sırasına göre çelenkler anıtlara sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı, İstiklal marşı okundu ve bayraklar göndere çekildi.

-Tatar: “Devlet, egemenlik ve garantörlük vazgeçilmez kırmızı çizgimizdir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, katliamın 51. yıldönümünde şehitleri rahmet ve saygıyla andı.

Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı saldırılar ve katliamlara işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk halkı için Barış Harekatının dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Tatar, bunun ayrıca Kıbrıs Türk halkının en önemli tarihi olduğunu ifade ederek, Barış Harekatı sonrası çözüm için toplantılar yapıldığını ancak bunların kabul görmediğini ve ikinci Barış Harekatı yapıldığını kaydetti.

Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamlarının çok acı, insafsız olduğunu, bu katliamların Rum tarafında da “cezalandırılmamış cinayet” olarak yer aldığını işaret eden Tatar, burada yaşananların “İnsanlık tarihinde görülmemiş bir katliam” olduğunu dile getirdi.

Bugün Gazze’ye bakınca barış, huzur, güvenlik içinde yaşamanın değerinin öneminin daha iyi görüldüğüne işaret eren Tatar, bunu Türkiye ve TSK’ya borçlu olduklarını kaydetti.

Bugünkü durumun, egemenliğin, huzurun barışın devletin önemini değerini çok iyi bildiklerini vurgulayan Tatar, Kıbrıs’ta bir çözüm için iki devlet, egemenlik ve TC’nin garantörlüğünün vazgeçilmez kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

Tatar, şehitlerin manevi huzurunda bunları söylediğini ifade ederek, şehitleri andı, ailelerinin acısını paylaştığını ve devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.

-Aşır: “En acı günümüz”

Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır da, törende yaptığı konuşmada, “Bizlerin en acı günü bugün” dedi ve 51 yıldır 14 Ağustos’ta ayrı bir acı çektiklerini söyledi.

Aşır, bu bölgede atalarının, milli mücadele döneminde toprağını koruduğunu, bayrağın indirilmediğini ve tüm saldırılara rağmen Türk toprağına sahip çıktıklarını ifade ederek, o dönemin tarihçesini anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman olduğu gibi o dönem de Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu işaret eden Aşır, o dönem yaşanan acıları saldırıları katliamları anlattı, Türk ordusu sayesinde kurtulduklarına dikkat çekti.

Bugün, o dönem annelerinin, babalarının çocuklarının toplu halde katledildiğini ifade eden Aşır, bugün Gazze’de yaşananların, Türk ordusu olmasa burada da yaşanacağını, yaşandığını, o yüzden Türkiye Cumhuriyeti’nden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Aşır, vahşete şahit olduğunu, o vahşeti gördüğünü belirterek, acı anılarını paylaştı.

Atlılar şehitliğindeki kimliklendirme çalışmalarından dolayı yetkililere de teşekkür eden Aşır, şehitlerin, baş uçlarında dalgalanan bayraklar inmediği sürece rahat uyuyacaklarına işaret etti.

-Benan: “Toplu mezarlar bize ‘unutmayın unutturmayın’ diyor”

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da, Muratağa Sandallar Atlılar şehitlerini andı, o acıyı bugün de yaşadıklarını söyledi.

Buradaki katliamların dünyanın gözü önünde yaşandığını ve sadece Türk oldukları için katledildiklerini ifade eden Benan, katledilen insanların silahsız ve sadece yaşamak üretmek aileleri için çalışan siviller olduğunu kaydetti.

Benan, 16 günlük bebekten 95 yaşındaki dedeye kadar herkesin katledildiğini anımsatarak, bunun sadece Kıbrıs Türkünün değil insanlığın vicdanında ağır yara bıraktığını belirtti.

“Bir daha böyle acılar yaşanmasın” diyen Benan, bu katliamların derin izler bıraktığını ancak bugün sadece yas değil, birlik beraberliğin önemini, vatan topraklarının önemini anladıklarını ve kenetlendiklerine dikkat çekti.

“Bugün özgür bağımsız bu topraklarda bayrak devlet çatısı altında yaşıyorsak bu şehitler sayesindedir” ifadelerini kullanan Benan, “Bunları unutmadan yolumuza devam edeceğiz. Toplu mezarlar bize ‘unutmayın unutturmayın’ diyor” dedi.

Konuşmaların ardından şehitlik gezildi ve çiçekler bırakıldı.

-Atlılar şehitleri anıldı

Muratağa Sandallar şehitlerinin anma töreni ardından Atlılar şehitleri de, Atlılar Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.