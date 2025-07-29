2025 Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Akıncı, seçimlerin anlamını yitirdiğini düşünen geniş bir kesim olduğunu belirtirken, tüm müdahalelere rağmen halkın iradesini sandığa yansıtması gerektiğine dikkat çekti.

Akıncı paylaşımında, “Nüfus ve seçmen yapısının değiştirildiği, cumhurbaşkanının müdahaleyle belirlendiği, halk iradesine saygı gösterilmeyen bir yapı içindeyiz” ifadelerini kullandı. 2020 seçimlerinde yaşanan müdahaleleri hatırlatan Akıncı, aynı süreçlerin bu seçimde de yaşanıp yaşanmayacağını zamanın göstereceğini söyledi.

Seçimin ilk turda sonuçlanabileceğini belirten Akıncı, Tufan Erhürman’ın mevcut tabloya göre kazanma şansının yüksek olduğunu dile getirdi. Ancak toplumda, ne Ersin Tatar’a ne de Erhürman’a tam olarak güvenemeyen ciddi bir kesim olduğunu da vurguladı.

Akıncı, özellikle laiklik karşıtı gelişmeler, nüfus yapısının sürekli değişmesi ve her kararın Ankara’ya havale edilmesi gibi durumların halkta ciddi bir rahatsızlık yarattığını kaydederek, bu kişilerin sandığa gitme kararının belirleyici olacağını ifade etti.

“Demokratım diyen her bireyden özde tutarlılık beklenir” diyen Akıncı, geçmiş seçimlerde yaşanan örgütsel motivasyon eksikliğine de değinerek, bu defa halkın sandıkta güçlü bir irade göstermesi gerektiğini belirtti.

Açıklamasının sonunda, “Müdahaleyle o koltuğa oturan dönemi kapatmalıyız. Yeni bir döneme başlayacaksak, bu görev Sayın Erhürman’a düşmektedir” diyen Akıncı, Tufan Erhürman’a başarılar diledi.