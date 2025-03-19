Başman Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başman, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Başman’ın vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

CUMHURBAŞKANI TATAR'DAN TAZİYE MESAJI...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mustafa Başman için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında, “Sevgili abimiz Mustafa Başman’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. İş dünyasına büyük hizmetleri geçmiş Sayın Mustafa Başman’ı hep özleyeceğiz. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabır ve başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.