Kültür Dairesi, Şair ve Araştırmacı Yazar Mustafa Gökçeoğlu adına yarışma düzenliyor.

Kültür Dairesi'nin, Kıbrıs Türk sanatına yeni şairler, yazarlar, araştırmacılar ve yeni kitaplar kazandırmak amacıyla geçen yıl başlattığı yarışma, bu yıl Şair Araştırmacı Yazar Mustafa Gökçeoğlu adına düzenleniyor.

Kültür Dairesi’nin, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Halk Sanatları Vakfı iş birliğinde, ülkenin araştırma dünyasına yeni yazarlar, araştırmacılar, derlemeciler ve yeni kitaplar kazandırmak hedefiyle bu yıl Kıbrıs Türk halk bilimi alanında düzenlediği yarışmaya son başvuru tarihi 28 Şubat 2025 olacak.

Daire’den yapılan yazılı açıklamaya göre, özgün, bağımsız araştırmaya dayalı, işlenecek konuyla kamuoyunda ilgi uyandırma özelliği taşıyan, halk bilim alanında kitap olabilecek şekilde hazırlanmış araştırma veya derlemelerin gönderilmesi beklenen yarışma, "Araştırma" ve "Özgün Derleme" başlıklı iki ayrı kategoride düzenlenecek.

KKTC vatandaşı bir veya birden fazla kişi tarafından ortak hazırlanmış çalışmaların da katılımına açık yarışmanın şartnamesi, Kültür Dairesi’nin kultur.gov.ct.tr adresinden kamuoyu ile paylaşıldı.

Yarışmanın Seçici Kurulu; Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, Kani Kanol, Ahmet Seyfi Erdengiz, Dr. Bekir Azgın ve Mahmut İslamoğlu’nun katılımıyla oluşturulurken, Ceyhan Özyıldız ve Engin Anıl da raportör olarak görev aldı.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, Mustafa Gökçeoğlu adına düzenlenecek yarışmanın şartnamesi, yarışma seçici kurulunun Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve Mustafa Gökçeoğlu’nun kızı Dolunay Gökçeoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirdiği toplantılar sonucunda hazırlandığını söyledi.

Yarışma takvimi hakkında da bilgi veren Zaimağaoğlu, yarışmanın son başvuru tarihinin 28 Şubat 2025 olarak belirlendiğini, sonuçların seçici kurulun değerlendirmelerini tamamlaması ardından 31 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacağını, ödül töreninin ise; Mustafa Gökçeoğlu’nun doğumunun 83. yıldönümü olan 4 Ağustos 2025 tarihinde ve doğum yeri olan Gönyeli’de gerçekleştirileceğini belirtti.

Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin ülkenin kültürel ve sanatsal değerlerini ön plana çıkarmak, Kıbrıs Türk yazarlarını, sanatçılarını, kültür insanlarını gündemde tutmak ve bu alanda faaliyet gösteren yeni yazar, sanatçı ve kültür insanlarını cesaretlendirip, desteklemek hedefiyle birçok çalışmaya imza attığına işaret ederek, yarışmanın da bu çalışmalardan biri olduğunu vurguladı.